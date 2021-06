Minst én død etter at pickup kjørte inn i publikum før pride-parade i Florida

Nødetatene rykket ut etter at en hvit pickup kjørte inn i en folkemengde idet en pride-parade skulle starte i Wilton Manors sør i Florida. Minst en person er død. Foto: Chris Day / South Florida Sun-Sentinel via AP / NTB

NTB

En person døde da en pickup kjørte inn i tilskuere til en pride-parade sør i Florida. Ytterligere en person skal være i livsfare.

Det var like før en pride-parade i Wilton Manors skulle starte, at en pickup skjenet over veien og kjørte inn i publikum, ifølge Local10.

– Dette er et terrorangrep mot LGBT-samfunnet. Han kom hit for å ødelegge mennesker. Dette var åpenbart ingen ulykke, sier ordfører Dean Trantalis i den nærliggende byen Fort Lauderdale til South Florida Sun-Sentinel.

Ifølge Trantalis er en mann død, mens tilstanden er kritisk for en annen. En tredje mann ventes å overleve, ifølge Trantalis.

– Plutselig hørte vi høye motorbrøl og et krasj gjennom et gjerde. Det var definitivt med overlegg, rett på tvers av trafikken, sier Christina Currie, som var på stedet, til avisa.

En mannlig sjåfør er pågrepet.

– Han hoppet ut av bilen, og politiet pågrep ham. Han ropte vulgære ting, sier Trantalis.

Paraden ble avlyst etter hendelsen.

Bilen til den demokratiske kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz, som var til stede ved paraden og skulle kjøre i den, holdt på å bli truffet.

Vitner sier ifølge Local10s reporter på stedet at det så ut til at pickupen forsøkte å treffe kongressrepresentantens bil.