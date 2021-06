Mann død etter at pickup kjørte inn i publikum før pride-parade i Florida

Nødetatene rykket ut etter at en hvit pickup kjørte inn i en folkemengde idet en pride-parade skulle starte i Wilton Manors sør i Florida. Minst en person er død. Foto: Chris Day / South Florida Sun-Sentinel via AP / NTB

NTB

En mann døde da en pickup kjørte inn i tilskuere til en pride-parade sør i Florida. Det er ikke avklart om hendelsen var en ulykke eller et angrep.

Det var like før en pride-parade i Wilton Manors skulle starte, at en pickup skjenet over veien og kjørte inn i publikum, ifølge Local10.

En person mistet livet som følge av skadene, mens en annen ble alvorlig skadd. Den skadde overlever trolig, ifølge politiet.

Enkelte vitner sa at påkjørselen så ut til å være med overlegg, men politibetjenten Ali Adamson fortalte reportere at politiet holder alle muligheter åpne.

Sjåføren er pågrepet og tatt i varetekt, men det er uklart om han er siktet for noe.

Kormedlemmer

Både sjåføren og ofrene var medlemmer av et lokalt kor for homofile menn, ifølge en uttalelse fra korets leder Justin Knight.

– Så vidt jeg vet, var det en ulykke. Dette var ikke et angrep på LGBTQ-samfunnet. Vi venter på flere detaljer og ber om samfunnets kjærlighet og støtte, sier han videre.

Fort Lauderdale-ordfører Dean Trantalis sa til South Florida Sun-Sentinel like etter hendelsen at han trodde påkjørselen var med overlegg, og omtalte det som et «terrorangrep mot LGBT-samfunnet».

– Plutselig hørte vi høye motorbrøl og et krasj gjennom et gjerde. Det var definitivt med overlegg, rett på tvers av trafikken, sa Christina Currie, som var på stedet, til avisa.

– Han hoppet ut av bilen, og politiet pågrep ham. Han ropte vulgære ting, sa Trantalis til avisa.

Bilen til den demokratiske kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz, som var til stede ved paraden og skulle kjøre i den, holdt på å bli truffet.

Hun sier i en uttalelse at hun er trygg, men at hun også er «dypt rystet og knust over at et liv gikk tapt».

Avlyst arrangement

Paraden ble avlyst etter hendelsen.

– Mens vi fortsatt samler inn informasjon, ved vi at to individer som marsjerte for å feire inkludering og likestilling ble truffet av et fartøy, heter det i en uttalelse fra Gregory Tony, som er sheriff i Broward fylke. Videre sier Tony at hendelsen fant sted rett foran ham og hans medarbeidere, og at de er «knust etter å ha vært vitner til denne forferdelige hendelsen».

Juni er pride-måned, og markerer et famøst politiraid mot baren Stonewall Inn i New York. Gjestene i klubben som var populær blant homofile, motsatte seg at politiet grep inn mot dem 28. juni 1969, og raidet endte med opptøyer i Greenwich Village. Opprøret som fulgte regnes som startskuddet på den moderne homobevegelsen.