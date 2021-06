Warszawas ordfører i spissen for pride-parade

Den første likestillingsparaden i Warszawa fant sted i 2001. Her fra lørdagens parade. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

Den største pride-paraden i Sentral-Europa gikk av stabelen i Polens hovedstad Warszawa for første gang på to år lørdag.

Pandemien satte en stopper for fjorårets parade, men i år kunne LHBT-samfunnet i Polen igjen holde sin likestillingsparade.

Flere tusen mennesker deltok i selve marsjen til støtte for økte rettigheter. Warszawas liberale ordfører Rafal Trzaskowski gikk i front. De ble møtt med jubel av folk som viftet med regnbueflagg fra balkongene sine.

– Dette er et sted der alle smiler, og det ikke er noe aggressivitet, sa Trzaskowski.

Situasjonen for LHBT-personer i Polen er forverret under dagens konservative regjering, sier en talsperson for arrangørene. Samtidig har miljøet blitt mer sammensveiset og styrket.