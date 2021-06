Tharnicaa (4) er født i Australia – myndighetene risikerer å plassere henne i krigsforbryteres hender

Hun var bare åtte måneder gammel da australske grensevakter plutselig sto i stua deres. Nå, flere år senere, sitter Tharnicaa og storesøsteren fortsatt i varetekt på Christmasøya utenfor Australia.

Det var i mars 2018 at naboene til Murugappan-familien forsto at noe hadde skjedd. De visste at vennene i nabohuset hadde «visumtrøbbel», men ingen så for seg at familien plutselig en dag skulle forsvinne i løse luften.

Ryktene begynte å svirre da moren i huset, Priya, ikke dukket opp til en legetime. Ifølge venninnen Bronwyn Dendle var dette svært ulikt Priya, som bestandig møtte opp til avtalt tid.

– Hun er en veldig dedikert person som hadde stor respekt for folks tid og møtte alltid opp når noen hadde satt av tid til henne, sier Dendle til CNN.

Rystet nabolaget

Kort tid etter nådde den sjokkerende nyheten nabolaget. Familien hadde blitt hentet av grensevakter og fraktet til et asylmottak 1800 kilometer utenfor Melbourne. Måneder senere, i august 2019, fikk familien vite at de skulle deporteres tilbake til Sri Lanka. Familiens tidligere naboer og andre støttespillere fant veien til flyplassen og engasjerte advokater i håp om å få stanset dem i tide. En advokat klarte å bryte inn og flyet ble beordret til å lande i den australske byen Darwin.

Dagen etter ble familien sendt til et interneringssenter på Christmasøya. Smutthullet advokaten fant var to år gamle Tharnicaa, som ikke var født da familien først søkte om oppholdstillatelse. Saken hennes må derfor behandles før familien kan bli sendt ut av landet.

Siden 2019 har familien bodd i en bygning omringet av høye murer og gitter på Christmasøya. Forrige uke ble Tharnicaa, som nå er fire år, evakuert til et sykehus i Perth. Jenta er alvorlig syk med lungebetennelse og var iferd med å utvikle blodforgiftning. Hendelsen har gjort at familiens historie nok en gang får oppmerksomhet i Australia og resten av verden.

(Saken fortsetter under bildet)

Naboer og venner kjemper for at Nades og Priya Murugappan og deres to døtre skal få bli i Australia. Les mer Lukk

Fraktet av menneskesmuglere

Det var i 2012 at Nades og Priya ankom Australia som flyktninger i hver sin båt. De hadde blitt fraktet over av menneskesmuglere, og hadde overlevd den livsfarlige ferden. Australia sto midt i en flyktningkrise og hadde aldri før tatt i mot så mange båtflyktninger. Nades og Priya, som på dette tidspunktet var fremmed for hverandre, fikk midlertidig asyl mens saken deres ble behandlet. Der møttes de, forelsket seg og flyttet sammen til stedet Biloela i Queensland-området. Tettstedet var kjent for å ta i mot flyktninger med åpne armer og ga nye beboere med glede jobb ved den nærliggende fabrikken. Sammen fikk de døtrene Kopika, som nå er seks år, og Tharnicaa som er fire.

Tvunget i krig

Nades og Priya er begge født og oppvokst under borgerkrigen på Sri Lanka. Nades hevder å ha blitt tvunget til å bli en del av Tamiltigrene, den tamilske separatistbevegelsen, i 2001, og ble forfulgt av myndighetene på Sri Lanka. FN har tidligere beskyldt både myndighetene og separatistbevegelsen for å ha begått krigsforbrytelser under borgerkrigen som kostet over 40.000 tamiler livet. I 2009 tok den 26 år lange krigen slutt, og verdenssamfunnet anså Sri Lanka som et trygt sted å oppholde seg.

Så kom valget i 2019. Gotabaya Rajapaksa, som var en sentral brikke på myndighetenes side under borgerkrigen, ble valgt som statsminister. Siden Rajapaksas parti kom til makten har forfølgelsen av folkeslaget Tamilene, som Nades og Priya tilhører, tatt seg opp igjen, melder FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Dette er et tydelig faresignal og vi ser et mønster, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet til Al-Jazeera.

Advarer folk mot å vende tilbake

Gjennom den nye regjeringen har flere tidligere maktpersoner fra borgerkrigstiden nok en gang fått sentrale roller i landets politikk. Blant dem er tidligere militæroffiserer som står på FNs lister over krigsforbrytere fra borgerkrigens siste år, og tamilere på Sri Lanka advarer folk som har flyktet fra landet mot å komme tilbake.

– Militæret dukker opp hos dem som kommer tilbake og tar dem med til militærleirer. De vet at flyktninger som er deportert tilbake sannsynligvis har mer penger enn andre tamilere i landet, forteller en tidligere opprører til CNN. Kvinnen, som er anonymisert, har selv opplevd at mannen hennes ble hentet av myndighetene og har ikke sett ham siden.

Nades, Priya og deres to døtre er fire av svært mange tamilere i Australia som er beordret deportert til Sri Lanka. Lovgivere jobber på spreng for å forhindre at familien blir sendt tilbake.