Nå er mysteriet rundt Pearl Harbor-hjernen løst

I mange tiår var skjebnen til en av de sentrale nøkkelfigurene under 2. verdenskrig en godt bevart hemmelighet. Nå har forskere funnet svaret.

Da japanske styrker overrumplet den strategisk viktige amerikanske flåtebasen Pearl Harbor 7. desember 1944, ble USA for alvor trukket inn i krigen mot Nazi-Tyskland.

Det dødelige angrepet, som kostet kostet 2.335 amerikanske og 64 japanske liv, ble et dramatisk vendepunkt og endret krigens gang.

350 japanske krigsfly ødela USAs stillehavsflåte



Mer enn 350 japanske fly deltok i stormangrepet som la store deler av den amerikanske stillehavsflåten i ruiner. Minst 18 krigsskip og 188 fly fra USAs flyvåpen ble ødelagt.

Sentralt i planleggingen av lynkrigen mot Pearl Harbor, var den japanske statsministeren Hideki Tojo. Han var også general og øverstkommanderende for den keiserlige japanske hæren.

Tojo ble født 30. desember 1884. Han kom fra en tidligere samurai-familie i Kōjimachi-distriktet i Tokyo.

Hideki Tojo, tidligere statsminister i Japan og general, under rettssaken i The International Military Tribunal i Tokyo 12. november 1948, Her ble den tidligere generalen dømt til døden for å ha begått krigsforbrytelser.

Dømt til døden og hengt



Etter utbruddet av 2. verdenskrig ble han regnet som en av pådriverne for såkalte forskjøpsangrep mot USA og deres allierte.



Han skal også ha gjort seg skyldig i grove krigsforbrytelser inkludert massakre og utsulting av sivile, samt brutal behandling av krigsfanger.

Han ble mot slutten av krigen tvunget til retrett som statsminister. Etter Japans og Tysklands nederlag, blant annet som følge av atombombene over Nagasaki og Hiroshima, ble Hideki Tojo arrestert og dømt av The International Military Tribunal for the Far East i Tokyo.

Her ble han dømt til døden, og senere hengt den 23. desember 1948.

Ukjent hvor levningene ble av



I alle årene etter sin død har det vært uvisst hva som skjedde med levningene fra den dødsdømte eks-statsministeren.

Men ifølge en japansk krigsforsker er det funnet et dokument som til nå har vært holdt hemmelig. I dokumentet beskrives hva som skjedde i tiden etter henrettelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Amerikanske styrker ønsket ikke at Tojo skulle oppnå martyrstatus eller at hans grav skulle bli et symbol hvor hans tilhengere kunne valfarte til og holde markeringer ved. I tillegg ønsket ikke USA å ydmyke japanerne ytterligere.



Derfor ble det besluttet at liket av Hideki Tojo skulle brennes, for på den måten å slette alle spor. Hvor amerikanerne valgte å gjøre av asken, har til nå vært ukjent.

Asken droppet fra fly over Stillehavet



Nå er det imidlertid kommet fram opplysninger om hva som skjedde med Tojos levninger, skriver flere utenlandske medier, blant andre New York Times og BBC.

Ifølge professor Hiroaki Takazawa ved Nihon University i Tokyo, skal asken ha blitt spredt ut over Stillehavet om lag 50 kilometer øst for byen Yokohama. Et amerikansk fly skal ha utført oppdraget med å håndtere den tidligere statslederens siste hvilested.

Professoren skal ha brukt flere år på sine studier før han til slutt fant dokumentene i det amerikanske statsarkivet i Washington. Dokumentet, som avslører hva som faktisk skal ha skjedd, er underskrevet av den amerikanske majoren Luther Frierson, som skriver at han selv var vitne til henrettelsen:

«Jeg skriver under på at jeg har mottatt de jordiske rester, overvært kremasjonen og personlig spredt asken fra den nevnte henrettede krigsforbryter, over havet fra et fra et overvåkningsfly i det amerikanske forsvarets 8. avdeling i Sørøst-Asia».

Oldebarn: – Jeg synes han har vært heldig

Oldebarna til Hideki Tojo sier i et intervju med AP at de er takknemlige og glade for de nye opplysningene som gir de etterlatte svar på hvor oldefarens levninger ble etterlatt.

– Hvis hans aske i det minste ble spredt i japansk farvann, så synes jeg han har vært heldig, uttaler oldebarnet Hidetoshi Tojo. Nå vil han legge ut blomster ved Stillehavskysten til minne om sin fjerne slektning han aldri fikk møte.

Hideki Tojos offisielle dødsdag er ifølge amerikanske dokumenter 23. desember 1948.

