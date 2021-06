Britisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep

NTB

En britisk parlamentariker fra De konservative skal stilles for retten, tiltalt for overgrep mot en 15 år gammel gutt.

Imran Ahmad Khan (47) representerer den nordengelske byen Wakefield for regjeringspartiet. Fredag ble det kjent at han tiltales for ett tilfelle av seksuelt overgrep mot en 15-åring i 2008.

Khan erklærte seg ikke skyldig da han ble fremstilt for en domstol torsdag.

– La meg få gjøre det klart fra start at anklagen, som er over 13 år gammel, benektes i de sterkeste ordelag, tvitrer 47-åringen.

Khan, som ble valgt inn i Parlamentet i 2019, må møte i retten 15. juli. En talsperson for toryenes parlamentsgruppe sa fredag at han er suspendert, og at saken ikke kommenteres så lenge rettssaken pågår.