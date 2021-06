Guantánamo-fanger skal løslates etter 17 år

Demonstranter viser fram bilder av folk som er fengslet i det amerikanske militærfengselet på Cuba, under en Amnesty-markering under Nato-toppmøtet i Brussel tidligere i juni. Foto: Valentin Bianchi / AP / NTB

NTB

To jemenitter som har vært fengslet på Guantánamo-basen i 17 år, har vunnet fram med krav om løslatelse, viser dokumenter fra USAs forsvarsdepartement.

Ali al-Hajj al-Sharqawi og Abd Al Salam Al Hilal ble begge fengslet i 2002. USA brukte på denne tiden «krigen mot terror» som påskudd for å plukke opp påståtte al-Qaida-medlemmer verden over etter terrorangrepene året før.

De to jemenittene er blant 40 fanger som fortsatt sitter innesperret på Guantanamo nesten 20 år senere.

I 2004 ble de to overført til det amerikanske militærfengselet i Guantánamo Bay på Cuba. Siden er det dokumentert at Sharqawi ble torturert under CIA-avhør etter at han ble pågrepet i Pakistan. Verken Sharqawi eller Al Hilal er blitt tiltalt for noe.

Enstemmig

Dokumenter som nå er offentliggjort av Pentagon-nemnda som med jevne mellomrom vurderer sakene til Guantánamo-fanger, viser at begge fikk grønt lys til løslatelse 8. juni.

Nemnda har enstemmig avgjort at de ikke lenger trenger å holdes som krigsfanger, ettersom det «ikke er lenger er nødvendig for å verne mot en vedvarende betydelig trussel mot USAs sikkerhet». Ingen av dem later til å ha ekstremistiske holdninger eller planer om å engasjere seg i grupper som al-Qaida, ifølge nemnda.

Sultestreik

Sharqawi (47) var beskyldt for å være en tilrettelegger på høyt nivå i al-Qaida. Amerikanerne påsto at han hjalp til med å flytte både penger og krigere rundt om i Midtøsten, samt at han rekrutterte livvakter til al-Qaida-grunnlegger Osama bin Laden.

Men Sharqawi ble aldri tiltalt i de militære domstolene USA opprettet for Guantanamo-fanger. Sharqawi har en rekke helseproblemer, og helsen ble forverret etter at han sultestreiket i flere uker i 2017, ifølge en rapport fra Physicians for Human Rights i 2019.

Tatt i Kairo

Al Hilal (49) er heller aldri blitt stilt for en amerikansk domstol. Han var tjenestemann i Jemens regjering, og USA anklaget ham for å ha tilrettelagt aktiviteter for al-Qaida. Al Hilal ble arrestert av egyptiske myndigheter i Kairo i 2002, før han tilsynelatende ble overlevert til amerikanerne.

Fangeleiren i Guantanamo huset i sin tid rundt 780 fanger. De fleste har blitt sluppet fri og er tilbake i hjemlandene sine eller i tredjeland, uten at USA noen gang stilte dem for retten.

Vanskelig retur

Blant dem som nå er igjen, skal et titall ha sterke forbindelser til 11. september eller andre angrep, og sakene deres er i det militære rettsvesenet. Blant dem er Khalid Shaikh Mohammed, som er blitt omtalt som arkitekten bak terrorangrepene 11. september 2001.

Elleve andre har fått grønt lys til løslatelse og venter på at utenriksdepartementet skal organisere hjemsendelsen. For jemenitter er retur vanskelig siden landet herjes av en borgerkrig, samtidig som al-Qaida har et betydelig nærvær der.

Pentagon vurderer med jevne mellomrom hvorvidt de øvrige fangene skal løslates.