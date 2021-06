Fransk-tysk enighet om retur av atomavfall

NTB

Frankrike har inngått en avtale om at alt gjenværende atomavfall skal returneres til Tyskland innen 2024.

Avtalen ble torsdag kunngjort av både den franske og tyske regjeringen.

Tyske energiselskaper har sendt brukt drivstoff fra atomreaktorer til gjenvinning i Frankrike. Avtaler om at materialet skulle bli værende i Frankrike fram til 2040, ble ansett å være i strid med fransk lov.

Tyskland godtar nå å ta imot atomavfall med en høyere radioaktivitet enn tidligere, men det innebærer samtidig at volumet blir mindre. I tillegg blir det kun nødvendig med én togtransport i stedet for 17, slik man tidligere så for seg.