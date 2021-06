Journalist drept i Mexico

NTB

Væpnede menn har drept en journalist sør i Mexico, opplyser påtalemyndigheten i delstaten Oaxaca.

Gustavo Sánchez var redaktør for en nettavis som dekket nyheter om politiet. Han ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn torsdag mens han kjørte motorsykkelen sin, opplyser påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten har sendt et team til åstedet for å «finne de ansvarlige og raskt oppklare denne forbrytelsen», heter det.

Sanchez overlevde et attentat i 2020, men påtalemyndigheten etterforsket aldri saken til tross for at han anmeldte det, ifølge Reportere uten grenser (RSF).

Sanchez er den andre journalisten som er drept på grunn av sitt yrke hittil i år i Mexico, ifølge RSF.

En annen journalist ble funnet død i landet torsdag, men RSF sier det foreløpig er uklart om dødsfallet kan knyttes til arbeidet.