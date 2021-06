Russiske aktivister reagerer på Putin-uttalelser om Navalnyj

NTB

Russiske aktivister reagerer sterkt på president Vladimir Putins anklager mot den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Etter onsdagens toppmøte med USAs president Joe Biden forsvarte Putin pågripelsen av Navalnyj. Han sa blant annet at opposisjonspolitikeren i fjor hadde ignorert meldeplikten sin da han ble behandlet i Tyskland etter å ha blitt forgiftet.

– Eh, hva? Han fløy med vilje til utlandet for behandling for å unngå kontroll? spør Navalnyjs talsperson Kira Yarmisj sarkastisk på Twitter. Hun postet et bilde av sykesengen som Navalnyj ble fraktet på etter å ha havnet i koma som følge av forgiftningen.

Leonid Volkov, som står Navalnyj nær, har også anklaget Putin for å være ute av takt med virkeligheten.