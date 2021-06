Tyskland henter hjem Nato-soldater som anklages for rasisme

NTB

Tyskland henter hjem soldatene sine fra Nato-styrken i Litauen etter at enkelte skal ha opptrådt rasistisk og begått vold av seksuell karakter.

Ifølge Der Spiegel skal enkelte soldater ha sunget bursdagssang for Adolf Hitler. De skal også ha vært så fulle at et hotell måtte tilkalle militærpolitiet.

– Sånn oppførsel kan ikke unnskyldes. Den bringer skam over oss alle, sier en talsperson for Tysklands forsvar.

Landet har kommet med en unnskyldning til Litauens forsvar. Hendelsene skal ha skjedd i slutten av april.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer besluttet onsdag at tyske soldater som er stasjonert i landet som en del av Natos framskutte nærvær i Litauen (EFP), hentes hjem.

– Avsporingene skader ryktet til Tyskland og dets forsvar. Det vil bli straffet hardt, skrev hun på Twitter.