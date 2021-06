Ned på børsene i Asia etter signal fra USAs sentralbank

NTB

Børsene i Asia fulgte nedgangen på Wall Street etter at USAs sentralbank antydet at de enorme økonomiske hjelpetiltakene blir fjernet tidligere enn antatt.

Tokyo, Hongkong og Seoul falt, mens Shanghai økte som en respons på meldingen fra den amerikanske sentralbanken.

Federal Reserve meldte onsdag at den regner med hele 3,4 prosents inflasjon i år, opp fra et tidligere anslag på 2,4 prosent. I tillegg ble anslaget for den økonomiske veksten oppjustert fra 6,5 prosent til 7 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo tapte seg 1,1 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt mindre enn 0,1 prosent. I Shanghai steg hovedindeksen med 0,2 prosent torsdag morgen.

På Wall Street falt den bredt sammensatte S&P 500-indeksen 0,5 prosent onsdag som en reaksjon på meldingen om renteheving i 2023. Svært lave renter har bidratt til å sette fart på det globale aksjemarkedet etter fjorårets økonomiske nedgang.

Industritunge Dow Jones falt 0,8 prosent, og teknologitunge Nasdaq tapte seg 0,2 prosent.

Kunngjøringen fra sentralbanken onsdag gjenspeiler en styrket tro på bedring i den amerikanske økonomien.