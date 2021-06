Juneteenth-forslag er godkjent av Kongressen

NTB

Et forslag om å gjøre 19. juni, som regel omtalt som juneteenth, til offentlig høytidsdag, er godkjent i Kongressen. Datoen markerer slutten på slaveriet i USA.

Etter Kongressens ok-stempel trengs kun president Joe Bidens signatur.

Det var 19. juni at de siste slavene ble fortalt at de var frie. Sørstatssoldatene overga seg i april 1865, men det var ikke før 19. juni samme år at dette ble forkynt i byen Galveston i Texas.

Dagen vil bli den første nye offentlige høytidsdagen siden Martin Luther King jr-dagen ble innført i 1983, til ære for borgerrettskjempen som ble drept i 1968. De fleste delstater i USA feirer allerede juneteenth som en helligdag eller markerer den på annet vis.