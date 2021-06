Tolv jihadister drept i grenseområde i Sahel

NTB

Tolv jihadister er drept i en fransk-nigersk militæroperasjon i området mellom Niger, Mali og Burkina Faso. En høytstående jihadist er også pågrepet.

Også en soldat fra Niger døde, opplyser landets militære.

Det franske militæret oppgir at Dadi Ould Chouaib, som også er kjent som Abou Dardar, ble pågrepet. Han beskrives som en høytstående leder for IS i regionen (EIGS). Han var angivelig bevæpnet under pågripelsen, men overga seg uten å gjøre motstand.

Islamistopprøret i Sahel-regionen startet i det nordlige Mali i 2012 og spredte seg senere til Niger og Burkina Faso i 2015. Elfenbenskysten ble rammet av det første angrepet i mars 2016, da 19 mennesker ble drept i en ferieby nær Abidjan.