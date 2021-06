Putin: – Navalnyj visste han kom til å bli pågrepet

Putin mener Navalnyj var klar over at han brøt russisk lov da han forlot landet for å motta medisinsk behandling for alvorlig forgiftning i august i fjor.

NTB

Russlands president Vladimir Putin nektet som vanlig å ta opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs navn i sin munn, men sa onsdag klart fra om hva han mente om ham.

– Han satte seg bevisst i en posisjon der han visste han ville bli pågrepet, sa Putin på pressekonferansen etter sitt møte med USAs president Joe Biden.

Putin mener Navalnyj var klar over at han brøt russisk lov da han forlot landet for å motta medisinsk behandling for alvorlig forgiftning i august i fjor. Navalnyj brøt da betingelsene for en betinget fengselsstraff han fikk i 2014.

– Hva slags diskusjon kan vi ha om denne mannen, som oppnådde akkurat det han ønsket seg, sa Putin.