Thailand planlegger gjenåpning

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha håper på full gjenåpning for turister innen oktober. Her viser han fram doser med kinesisk Sinovac-vaksine, som er tatt i bruk. Foto: AP / NTB

NTB

Thailand planlegger å åpne for utenlandske besøkende i løpet av fire måneder, sier landets statsminister Prayut Chan-o-cha.

Thailands viktige turistindustri, som tidligere utgjorde nesten 20 prosent av landets BNP, sliter tungt under pandemien, og et stort antall hoteller, restauranter og barer har måttet stenge dørene for godt.

Landet sliter nå med en tredje smittebølge, og det reelle tallet på døde antas å være langt høyere enn det offisielle tallet på drøyt 1.500.

Den tidligere generalen Prayut, som grep makten i et militærkupp i 2014, håper likevel på gjenåpning innen oktober.

– Målet er at vi skal kunne erklære Thailand for helt gjenåpnet innen 120 dager fra i dag, og at turistsentre som er i stand til det kan være klare enda tidligere, sier han.