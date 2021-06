Første møte mellom Biden og Putin ferdig

NTB

Den første samtalen mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin i Genève er ferdig. Nå venter to møter med langt flere deltakere.

De to møttes onsdag ettermiddag med selskap av sine respektive utenriksministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, og et par tolker. Nå skal de to i et møte der også andre embetsmenn og politikere skal delta.

Fra amerikansk hold skal blant annet den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Jake Sullivan, og Moskva-ambassadør John Sullivan delta. Russerne sender også sin Washington-ambassadør, samt blant annet det russiske militærets øverstkommanderende, Valerij Gerasimov. I tillegg sender begge land ekstra tolker til dette møtet. Ye

Til sammen ventes det at møtet varer i fire-fem timer, før begge lederne skal holde hver sin pressekonferanse.