Frankrike opphever portforbud og fjerner krav om munnbind utendørs

NTB

Åtte måneder med portforbud i Frankrike avsluttes søndag. Det blir også slutt på krav om å bruke munnbind utendørs, sier landets statsminister.

Det svært upopulære portforbudet etter klokken 23 oppheves dermed ti dager enn tidligere planlagt. Dette er mulig fordi smittetallene fortsetter å gå ned, sier statsminister Jean Castex onsdag.

Kravet om å bruke munnbind utendørs fjernes allerede fra torsdag.

Drøyt 58 prosent av landets voksne befolkning har fått minst én vaksinedose. Tirsdag åpnet landet for å vaksinere barn ned til tolv år som en del av tiltakene for beskytte innbyggerne parallelt med at restriksjonen gradvis oppheves.

I gjennomsnitt påvises det for tiden rundt 3.900 daglige smittetilfeller. På toppen i mars og april var tallet oppe i 35.000.