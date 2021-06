Biden: – Alltid best å møtes ansikt til ansikt

De to presidentene trykker hender utenfor Villa La Grange i Genève, Sveits.

NTB

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden møttes onsdag for første gang som presidenter.

– Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Biden til Putin i en kort presseseanse før møtet startet.

Det var et massivt presseoppbud både utenfor og innenfor Villa La Grange, den historiske villaen i Genève hvor møtet finner sted.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag, sa Putin på russisk, før en tolk oversatte.

– Jeg håper at møtet vårt blir produktivt, sa den russiske presidenten før de to presidentene satte seg ned for å diskutere en rekke kompliserte temaer. Møtet er ventet å vare rundt fem timer.