Toppmøtet mellom Putin og Biden: – Umulig å forvente noen gjennombrudd

NTB

Noen store gjennombrudd i samtalene mellom Biden og Putin er umulige, sier sistnevntes talsmann, som sier forholdet mellom landene er for komplisert.

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden er på plass i Genève, hvor de skal snakke sammen om en rekke vanskelige temaer.

Men forventningene til toppmøtet bør ikke være store, ifølge Putins talsmann Dmitirij Peskov.

– Situasjonen rundt USA og Russlands forhold er for komplisert. Men bare det faktum at de to presidentene har blitt enige om å møtes likevel for å starte åpne samtaler om problemene, er i seg selv en bragd, sier Peskov til statlig russisk TV, ifølge BBC.