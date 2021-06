Desillusjonerte iranere har liten tro på framtiden

Den svært konservative kandidaten Ebrahim Raisi ligger svært godt an til å bli Irans nye president etter valget fredag 18. juni. Foto: AP-NTB

NTB

Fredag går iranerne til valg på ny president. Men mange iranere føler seg maktesløse og desillusjonerte og tror ikke at en ny leder vil gi dem en bedre framtid.

Nyhetsbyrået AP har tatt en prat med innbyggere i Teheran for å lodde stemningen forut for valget senere denne uka.

Iranere har lidd kraftig under både koronapandemi, global isolasjon, amerikanske sanksjoner og skyhøy inflasjon. Stemningen blant velgerne synes derfor å være ganske apatisk. Den store og pulserende hovedstaden Teheran har vært uhyggelig stille under denne siste delen av valgkampen. De store, engasjerte folkemengdene man så under forrige valg, har uteblitt.

Bare sju kandidater

Det mektige Vokterrådet har godkjent bare sju av nærmere 600 kandidater som ønsket å stille til valg.

Sittende president Hassan Rouhani ba selv Vokterrådet sikre bedre konkurranse, men han fikk ikke gjennomslag. Velgerne har derfor få alternativer å velge blant, og ingen av dem er fremtredende reformister eller nært allierte av Rouhani.

Rouhani ble valgt som president i 2013 og gjenvalgt i 2017. Han regnes altså som en relativt moderat og reformvillig politiker, og han var blant annet sentral i forhandlingene som førte til den internasjonal atomavtale i 2015.

Da USAs tidligere president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018 og gjeninnførte sanksjoner mot Iran, fikk det store konsekvenser for iranernes økonomi.

Stor skuffelse

Skuffelsen over tilbakeslagene under Rouhanis relative moderate administrasjon har nå gitt de konservative kandidatene vind i seilene.

Men det er få iranere som tror at valget vil endre følelsen av å være i krise. Noen sier de vil stemme på den ultrakonservativ kandidaten Ebrahim Raisi, som står på linje med landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei.

Han er kjent for sine anti-korrupsjonskampanjer, og noen ser ham som det beste alternativet eller vil stemme på ham som en protest mot det de mener er et mislykkede styre under Rouhani.

Men mange er fortsatt usikre, og mange sier de planlegger å boikotte valget – de har ingen tillit til at et nytt styre vil gjøre livet deres bedre.

Ingen gode løsninger

– Jeg fulgte presidentdebatten, men kunne ikke se at noen av kandidatene viste at de hadde noen gode løsninger på problemene våre, sier 30 år gamle Masomeh Eftekhari. Hun er gravid og opptatt av hva framtiden bringer.

Hun går nedover handlegata og peker på de skyhøye prisene på babyklær.

– Prisnivået skuffer meg, og jeg kan ikke si hvilken kandidat som er min favoritt. Akkurat nå er det ingen, slår hun fast.

Heller ikke 29 år gamle regnskapsfører Fatemeh Rekabi ser noe lyst på framtiden. Hun frykter fortsatt økonomisk tilbakegang, og mener at ingen kandidater er verdt å stemme på.

– Jeg har ikke tillit til kandidatene fordi jeg ikke vet hvor de vil lede oss. Hva om situasjonen her blir verre? Vi vil ikke klare å overleve, sier hun.

Lange arbeidsdager

29 år gamle Sasan Ghafouri studerte for å bli laboratorietekniker, men måtte begynne å selge klær i et kjøpesenter i Teheran istedenfor.

Han er både utslitt av lange arbeidsdager og desillusjonert over politikerne som ikke leverer.

-Jeg kommer hit klokka 9 om morgenen og jobber til kl. 21-22, dag inn og dag ut. Når jeg ikke har tid igjen til å ha det gøy eller fortsette utdannelsen slik at jeg kan oppfylle drømmene mine, hva er meningen med livet da? For øyeblikket kan jeg ikke tenke på drømmene mine, sier han.

De som setter sin lit til Raisi, sier de er desperate etter økonomiske endringer – de har kanskje sett sparepengene sine fordunste etter at den nasjonale valutaen, rijal, falt sammen.

-Styret under Rouhani har vært en skuffelse. De har vært inkompetente. Jeg har selv jobb og klarer meg bra, men jeg ser hva folk flest sliter med – hver eneste dag, sier 37 år gamle regnskapsfører Ali Momeni.

Han vil derfor stemme på Raisi, som han håper vil forbedre landets økonomiske situasjon.

Har gjort en god jobb

Loqman Karimi er en 50 år gammel arbeider som skyver full-lastede vogner gjennom de trange smugene i Teherans Grand Bazaar. Også han sier at han vil støtte Raisi, som i dag er sjef for prestestyrets rettsvesen

– Raisi har gjenåpnet fabrikker som har gått konkurs – ikke mange andre har gjort en så god jobb, sier Karimi. Han synes ikke at iranske folk skal måtte akseptere det høye prisnivået.

Raisi har også flere ganger uttrykt støtte til atomavtalen og sagt at han trolig vil etterleve avtalen hvis han tar over som president.

Svært kontroversiell

Men Raisi er også en svært kontroversiell skikkelse I Iran. På 1980-tallet, på slutten av krigen mot Irak, ble tusenvis av politiske fanger henrettet, uten at noen ble stilt til ansvar for massehenrettelsene. Raisi hadde en viktig rolle i prosessen.

Selv om iranerne selvsagt er uenige om hvem de vil stemme på – eller om de vil stemme i det hele tatt – deler flertallet en dyp skuffelse over situasjonen i landet, men også en felles ambisjon om en bedre framtid.

Noen setter sin lit at en ny enighet om atomavtalen skal gi dem en bedre framtid.

– Vi har nådd et punkt der vi rett og slett ønsker oss tilbake til nivået vi hadde for fem- seks år siden. Vi trenger ikke at det blir bedre enn det, sier 34 år gamle Nasrin Hassani, som er dameskredder.

Vil ha et «normalt» land

Uavhengig av valgutfallet håper mange bare at Iran skal bli et «normalt» land, uten sanksjoner, frykt for krig og en følelse av beleiring.

– Jeg ønsker bare at vår neste president ikke skal ha trøbbel med andre land – og omvendt, sier Rekabi.

-Vi er lei, veldig lei. VI fortjener ikke dette vanskelige, apatiske og forferdelige livet, sier han.

Denne dystre vurderingen av situasjonen har allerede fått hundretusenvis av iranere til å forlate Iran for å prøve lykken i utlandet.

– De som har penger, drar. Mange av mine venner har forlatt Iran, sier Hassani.

– Nå håper jeg situasjonen kan bli bedre igjen, slik at folk velger å bli, legger han til.