Senatet sa ja til å gjøre juneteenth til offisiell helligdag

NTB

Senatet gikk inn for et forslag om å gjøre 19. juni, ofte omtalt som juneteenth til offisiell helligdag. Datoen markerer frigivelsen av slavene i USA i 1865.

Forslaget vil gjøre datoen til USAs tolvte føderale helligdag. Det er ventet at forslaget enkelt vil bli godkjent i Representantenes hus, og til sist havne på president Joe Bidens bord.

Datoen markerer når de siste slavene i USA fikk høre at de var frie, etter at slaveriet ble avskaffet. Sørstatssoldatene overga seg i april 1865, men det var ikke før 19. juni at dette ble forkynt i byen Galveston i Texas.

Forslaget gikk enstemmig gjennom Senatet, gjennom en prosess som gjør prosessen med å vurdere lovgivning hurtigere. Det trengs bare motstand fra én senator for å velte forslaget.

De fleste delstater i USA anser allerede juneteenth som en helligdag eller markerer den på annet vis.