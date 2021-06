Kinesiske militærfly nærmet seg Taiwan

NTB

Taiwan sier 28 kinesiske militærfly fløy inn i deres identifiseringssone tirsdag, noe som er dagsrekord.

Det skjer dagen etter at Nato uttalte at Kinas oppførsel utgjør «systemiske utfordringer for den regelbaserte internasjonale ordenen». Kina svarte ved å anklage Nato for å «skape konfrontasjoner».

Den såkalte luftforsvarsidentifiseringssonen er et område utenfor en stats territorium der det kreves at innkommende fly skal identifisere seg. Fly som nekter, blir avskåret og eskortert ut av jagerfly, ifølge Store Norske Leksikon.

I april entret 25 kinesiske jagerfly sonen etter at USAs utenriksminister Antony Blinken advarte landet mot å endre Taiwans status. Blinken fremhevet at det ville være en «alvorlig feil».

Taiwan har i praksis fullt selvstyre, men Kina truer med å invadere øya dersom myndighetene der erklærer selvstendighet.

Spenningen mellom Taiwan og Kina er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet, har enkelte analytikere og USAs forsvar advart om. Nylig oppfordret G7-landene til fred i Taiwanstredet, som skiller Taiwan og Kina.