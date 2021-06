Forskningstokt viser at sjøisen i Arktis kan ha passert et kritisk vippepunkt

Forskere frykter at vi har passert punktet der det går an å redde sommerisen i Arktis. Her fra en klimaekspedisjon ved Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB. Les mer Lukk

NTB

Nedsmeltingen av isen i Polhavet kan ha nådd et kritisk punkt der det er for sent å redde sommerisen, ifølge forskere som har latt seg drive over Nordpolen.