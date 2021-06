Ufarlig innhold i mistenkelig pakke på slottsplassen i København

NTB

Bomberyddere har fastslått at innholdet er ufarlig i en mistenkelig pakke som førte til avsperring av slottsplassen ved Amalienborg i København.

Pakken ble sendt til Det Gule Palé, også kjent som Slavehandlerens palé, som tidligere var gjestebolig for kongefamiliens slektninger. Bygningen benyttes i dag av hoffets administrasjon.

Sprengstoffeksperter fra det danske forsvaret ble tirsdag formiddag tilkalt for å undersøke pakken. Like etter klokka 12 opplyste politiet at innholdet er ufarlig og at sperringene blir opphevet.