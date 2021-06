Kongressrepresentant beklager å ha sammenlignet smitteverntiltak med holocaust

Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene beklager å ha sammenlignet smitteverntiltak med grusomhetene begått mot jøder under holocaust. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene beklager å ha sammenlignet påbud om bruk av munnbind med grusomhetene begått under holocaust.

– Jeg er veldig lei for å ha støtt mennesker med kommentarer om holocaust. Det er intet sammenligningsgrunnlag, og det vil det aldri være, sa Greene til reportere mandag, etter å ha besøkt holocaust-museet i Washington DC.

Beklagelsen var et sjeldent uttrykk for anger fra den omstridte republikaneren, som gjennom sin to år lange politiske karriere har støttet opp om voldelige og støtende konspirasjonsteorier og oppsøkt opphetede konfrontasjoner med progressive folkevalgte i Representantenes hus.

Beklagelsen kom mer enn tre uker etter at hun på en konservativ podkast sammenlignet smitteverntiltak Demokratene, som styrer Huset, har innført under pandemien, med «en tid og historie der mennesker ble bedt om å bruke gullstjerner». Hun sa videre at de ble «plassert på tog og tatt til gasskamre i Nazi-Tyskland. Dette er akkurat den samme typen overgrep som Nancy Pelosi snakker om».

Pelosi er speaker for Demokratene i Representantens hus.

Greenes utspill ble møtt med fordømmelse fra flere i eget parti, blant dem Kevin McCarthy, som leder partiet i Huset. Tidligere har partitoppene nølt med å kritisere Greene, som er en nær alliert av tidligere president Donald Trump.

Etter at meldinger fra Greenes kontoer i sosiale medier, der hun uttrykte støtte for å henrette enkelte ledere i Det demokratiske partiet, ble brakt på banen, sto McCarthy og de fleste av partikollegene bak henne da Huset fjernet henne fra alle komitéoppgaver i februar.