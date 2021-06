Nato bekrefter at romangrep kan utløse artikkel 5

NTB

De allierte i Nato fastslår at angrep i verdensrommet kan utløse artikkel 5 om felles forsvar.

Artikkel 5 i Nato-pakten sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

I slutterklæringen fra Natos toppmøte i Brussel mandag fastslås det nå at angrep i verdensrommet kan utløse denne artikkelen. Det skal avgjøres fra sak til sak om det er aktuelt å ta i bruk artikkel 5.

Det samme gjelder hybridangrep og cyberangrep.

Nato avgjorde i 2019 at verdensrommet skal anses som et eget operativt domene.