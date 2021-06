Putin kaller anklager om russiske dataangrep for latterlige

NTB

President Vladimir Putin avviser i et intervju med amerikanske NBC anklager om at Russlands står bak dataangrep mot USA og kaller dem latterlige.

TV-intervjuet er gjort i forkant av onsdagens toppmøte mellom Putin og USAs president Joe Biden i Genève.

Her sier Putin også at han er åpen for en fangeutveksling mellom Russland og USA, samtidig som han lover at den fengslede opposisjonspolitikeren og Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj ikke kommer til å bli behandlet noe dårligere enn andre.

På spørsmål om Russland fører en cyberkrig mot USA, svarer Putin:

– Hvor er bevisene? Det begynner å bli latterlig. Vi er blitt anklaget for alle mulige ting, valginnblanding, cyberangrep og så videre, og så videre, og ikke en eneste gang, ikke på noe tidspunkt, tok de seg bryet med å framskaffe noen form for bevis, bare ubegrunnede anklager.