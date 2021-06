Ny utenriksminister vil bedre Israels forhold til Europa og USA

NTB

Israels nye utenriksminister lover å bedre forholdet til Demokratene i USA og få slutt på det «fiendtlige» forholdet han mener Netanyahu har skapt til Europa.

Sentrumspolitikeren Yair Lapid lyktes med på sette sammen en koalisjonsregjering som i helgen gjorde slutt på Benjamin Netanyahus tolv år lange styre. Til ansatte i departementet han nå skal lede, sier Lapid at Israel har trådt bort fra verdensscenen under Netanyahu.

– Forholdet vårt til for mange regjeringer har gått for lut og kaldt vann og har blitt fiendtlige. Å rope at alle er antisemittiske er verken en politikk eller en arbeidsplan, selv om det noen ganger kan kjennes rett, sier Lapid mandag.

– Skjødesløst og farlig

Siden han kom til makten i 2009 hadde Netanyahu et anstrengt forhold til USAs demokratiske president Barack Obama, mens han knyttet tette bånd med etterfølgeren Donald Trump fra republikanerne.

– Håndteringen av forholdet til Demokratene var skjødesløst og farlig. Jeg har advart mot dette flere ganger, men den avtroppende regjeringen spilte et høyt spill og fokuserte utelukkende på Republikanerne og ga fra seg Israels tverrpolitiske anseelse, sier Lapid.

– Vi er nå i en situasjon der Demokratene er i Det hvite hus, i Senatet og i Representantenes hus, og de er sinte. Vi må endre måten vi jobber med dem på, legger han til.

Den nye ministeren sier han har snakket med sin amerikanske kollega Antony Blinken, og at de er enige om «å bygge et forhold basert på gjensidig respekt og bedre dialog».

Frankrike og EU

Lapid sier han også vil bedre Israels anseelse internasjonalt og styrke båndene til europeiske ledere. Han har allerede «utvekslet meldinger» med Frankrikes president Emmanuel Macron og snakket med EUs utenrikssjef Josep Borrell.

I likhet med statsminister Naftali Bennett er Lapid negativ til å gjenopplive atomavtalen med Iran og sier Israel «vil gjøre alt som er nødvendig for å hindret at Iran får en atombombe». En måned etter krigshandlingene mellom Israel og Gaza, gjentar Lapid at «Israel har full rett til å forsvare seg».