Laveste smittetall i Tyskland på ni måneder

NTB

Tyskland har det siste døgnet registrert 549 nye smittetilfeller, noe som er det laveste siden september i fjor.

Det er første gang siden 21. september at smittetallet som er registrert på ett døgn, har vært under 1.000. Det er imidlertid vanlig at tall etter helgen er noe lavere som følge av mindre testing.

Smittetilfellene har de siste ukene falt kraftig, og myndighetene vurderer blant annet å endre regler om bruk av munnbind.

Til sammen har det blitt registrert 3,7 millioner smittetilfeller i Tyskland siden pandemien kom til landet.