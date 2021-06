Kina avviser lekkasje fra atomkraftverk

NTB

Kina avviser at en hendelse ved et atomkraftverk i Guangdong-provinsen påvirket sikkerheten ved anlegget eller førte til radioaktive utslipp.

Det fransk selskapet Framatome, som er medeier og operatør av Taishan-kraftverket, har ifølge CNN varslet om kritisk fare og en «nært forestående radioaktiv trussel».

I advarselen, som ifølge CNN gjengis i offisielle amerikanske dokumenter, påstås det at kinesiske sikkerhetsmyndigheter har hevet grensen for hvor høy stråling det kan være i området.

Framatome bekrefter overfor CNN at det er et problem ved kraftverket, men vil ikke si noe om den påståtte varslingen til USA.

Taishan-kraftverket opplyste i en kunngjøring søndag at det ikke er registrert radioaktive utslipp ved kraftverket, ifølge New York Times' korrespondent Austin Ramzy.

Myndighetene i Hongkong, som ligger øst for Taishan, opplyser i en kunngjøring at hendelsen ved kraftverket fant sted 5. april, men at den ikke påvirket arbeidernes helse. Det er heller ikke registrert økt radioaktivitet, heter det.