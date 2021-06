Suu Kyis advokater før rettsmøte: Forberedt på det verste

Aung San Suu Kyi, her fotografert i desember 2019, skal mandag møte i retten i Myanmar. Da er det ventet at fredsprisvinneren vil få uttale seg om anklagene mot henne fra de militære kuppmakerne. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Aung San Suu Kyis advokater sier de håper på det beste, men er forberedt på det verste før den avsatte lederen skal møte i retten mandag.

Under mandagens rettsmøte får hennes forsvarsteam muligheten til å spørre ut vitner, og det er ventet at Suu Kyi selv vil få uttale seg. Hun har sittet i husarrest siden hæren kuppet makten 1. februar.

– Vi håper på det beste, men er forberedt på det verste, sier advokaten Khin Maung Zaw.

Det har vært nesten daglige demonstrasjoner siden militærkuppet, og mer enn 850 mennesker er drept, ifølge menneskerettsgrupper.

Vant valget

Suu Kyi er anklaget for en rekke lovbrudd, blant annet korrupsjon. Fredsprisvinnerens parti, NLD, vant valget i Myanmar i fjor høst, men hæren kuppet makten og påsto det hadde vært valgfusk. Dette er blitt tilbakevist av internasjonale granskere.

75-åringen risikerer å bli fengslet i mer enn et tiår hvis hun blir dømt.

Suu Kyi tilbrakte mer enn 15 år i husarrest under den forrige militærjuntaen, før hun ble sluppet fri i 2010. Hun knyttet tette bånd til hæren under Myanmars demokrati-periode.

De båndene surnet, og etter hærens maktovertakelse har hun ikke fått uttale seg offentlig.

– Tok imot gull

Forrige uke ble tiltalen mot henne utvidet til også å gjelde korrupsjon. Hæren anklager henne for å ha tatt imot 600.000 dollar i kontanter og 11 kilo gull.

De nye anklagene er absurde, sier forsvareren Khin Maung Zaw.

– Det er et uomtvistelig politisk bakteppe her, for å holde henne ute av offentligheten og sverte hennes politiske prestisje. Det er en av grunnene til å tiltale henne, holde henne unna offentligheten, sier advokaten.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo fredag fast at Myanmar er kastet inn i en humanitær krise, og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.