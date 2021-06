Ny TV-kanal vil utfordre de etablerte og uttrykke britisk stolthet

NTB

Den nye britiske TV-kanalen GB News gikk på lufta søndag, preget av brexitnasjonalisme. Den vil utfordre det som omtales som et ekkokammer i hovedstadspressen.

GB News debuterte med en timelang spesialsending med TV-veteranen Andrew Neil, tidligere politisk reporter i BBC, ved roret. Kanalen har ansatt folk som Sky Sportsprofilen Kirsty Gallacher, BBC-vert Simon McCoy og tidligere ITV-vert Alastair Stewart.

Neil sa at GB News vil dekke historiene som betyr noe for dem som er blitt forsømt av de store mediene, og bringe nye stemmer på banen. Kanalen vil være stolt av å være britisk, understreket Neil.

– GB News vil ikke bli et nytt ekkokammer for tankesettet i hovedstaden, som dominerer så mye i mediene. Det er vårt tydelige mål å gi en stemme til dem som føler at deres historier, meninger og bekymringer blir ignorert, sa Neil.

GB News vil ha daglige sendinger fra sitt studio i Vest-London, og være tilgjengelig globalt på digitale plattformer. Det jobbes også med å opprette en radiokanal.

Blant de planlagte gjestene i kanalens første sendinger er milliardæren Alan Sugar og den kontroversielle politikeren Nigel Farage, kjent for sin kamp for å få Storbritannia ut av EU.

Farage deltok også på markeringen av at kanalen gikk på lufta.