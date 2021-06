Biden: Dronningen minnet meg om min mor

President Joe Biden og dronning Elizabeth på Windsor Castle, nær London. Foto: Chris Jackson / Pool Photo via AP / NTB

NTB

President Joe Biden røper at dronning Elizabeth spurte ham ut om Russlands og Kinas ledere da de møttes søndag, og sier hun minner om hans mor.

Det er vanligvis ikke kutyme å røpe hva man har snakket med dronningen om, men USAs president gjorde et unntak da han sent søndag kom til Heathrow etter møtet på Windsor Castle.

Da sa han at dronningen hadde tatt ham elskverdig imot, at hun hadde spurt ham om Russlands president Vladimir Putin, og Kinas Xi Jinping. Biden sa også at han hadde invitert dronningen til å besøke Det hvite hus.

– Jeg tror ikke hun vil bli fornærmet av dette, men hun minnet meg om min mor, sa Biden før han gikk om bord i Air Force One for å fly videre til Nato-toppmøtet i Brussel.

Biden er den 13. amerikanske presidenten dronning Elizabeth har møtt.