Familietragedie: Mor og tre barn omkom i kollisjon

Firebarnsfamilie forfulgt av tragedier. Faren og yngstedatteren overlevde dødsulykke.

Moren Zoe Powell (29), Amelia (4), Phoebe (8) og Simeon (6) omkom alle da bilen de satt i kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en tunglastet lastebil.

Moren satt bak rattet



Familietragedien har gjort sterkt inntrykk på mange briter. Årsaken til ulykken, som fant sted i oktober i fjor, har så langt vært uavklart.

Nå foreligger ulykkesrapporten om hvorfor fire mennesker mistet livet. Ifølge Sky News viser etterforskningen at dødsulykken mest sannsynlig skjedde ved et uhell.

– Tretthet eller distraksjon

Det har vært spekulert i om moren, som satt bak rattet, med vilje styrte bilen mot den møtende møtende trafikken, men en rettsmedisinsk undersøkelse avviser at det foreligger bevis for dette.

Firebarnsmoren, som var forfatter og kunstner, beskrives som en familiekjær kvinne.

– Jeg tror det er mer sannsynlig at det var tretthet eller distraksjon, eller en kombinasjon av disse faktorene, sa rettsmedisiner Darren Salte under en rettshøring i Oxford, melder BBC.

Cruisekontrollen var aktivert

Ifølge tekniske undersøkelser var cruisekontrollen aktivert. I siste øyeblikk ble gasspedalen presset ned i stedet for bremsen, noe som kan tyde på panikk og forvirring.

I bilen, en Subaru syvseter, satt også firebarnsfaren Josh og familiens yngste medlem Penny på bare 18 måneder. Begge overlevde den fatale kollisjonen.

Familiefaren satt i passasjersetet, men husker ingenting fra ulykken.

Lastebilsjåføren har i sin forklaring sagt at han var sjanseløs da bilen plutselig kom kjørende mot ham. Politiet har ikke funnet grunn til å kritisere sjåføren, som slapp fra ulykken med mindre skader.

Øyenvitner: Holdt fartsgrensen før kollisjonen



Øyenvitner har fortalt at ulykkesbilen kjørte normalt og innenfor fartsgrensen på 60 km/t rett før den frontkolliderte.

Den tragiske ulykken, som nær utslettet en hel familie, skjedde bare måneder etter at den samme familien mistet alt de eide i en brann.

I en uttalelse fra politiet etter rettshøringen, heter det:

«Muligheten for at en så liten distraksjon kan ha forårsaket en så forferdelig ulykke, bør fungere som en smertefull påminnelse for alle om at veier er farlige steder. Handlingene i ett eneste øyeblikk har ødelagt en hel familie og hatt en varig innvirkning på alle rundt dem.»

