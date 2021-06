Fujimori holder fast ved valgfuskanklager i Peru

NTB

Høyrepopulisten Keiko Fujimori insisterer fortsatt på at presidentvalget i Peru forrige helg var berørt av valgfusk. Opptellingen av stemmene er ennå ikke klar.

– Det fant sted fusk under valgavviklingen. Det var manipulering i stemmegivningen, sa Fujimori lørdag til utenlandske journalister i Lima.

Hun hadde ingen bevis å vise til.

Fujimori hevdet også at det foregår fusk i opptellingen av stemmene.

– Jeg kommer til å anerkjenne resultatet, men vi må vente til siste slutt, sa hun.

Når 99,88 prosent av stemmene er telt opp, leder marxisten Pedro Castillo med 51.000 stemmer over Fujimori. Hun hevder de påståtte uregelmessighetene har gått i hans favør.

Fujimori har bedt valgmyndighetene annullere rundt 200.000 stemmer. Valgkommisjonen kunngjorde deretter fredag en to dager forlengelse for å kunne ta imot klager på opptellingen, men trakk etterpå forlengelsen tilbake.

Imens har valgobservatører fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) uttalt at valget ser ut til å ha foregått i korrekte former.

Lørdag møtte både Fujimori og Castillo sine tilhengere. Castillo ba sine støttespillere om tålmodighet og om å holde hodet kaldt.