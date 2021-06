Over 1.000 migranter returnert til Libya samme dag

NTB

Rekordmange flyktninger og migranter ble sendt tilbake til Libya på samme dag lørdag. Over 1.000 personer ble returnert, fordelt på fem oppdrag, ifølge FN.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at deres stab samarbeidet med Den internasjonale redningskomiteen (IRC) for å skaffe medisinsk hjelp, mat og vann før libyske myndigheter tok hånd om flyktningene og migrantene.

Tusener av migranter setter livene på spill når de prøver å ta seg over havet fra Tunisia og Libya til Europa hvert år. Ofte er de plassert i skrøpelige trebåter eller gummibåter.

Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har over 180 personer omkommet på ruten fra Libya til Italia så langt i år, og rundt 480 er savnet. Over 10.000 migranter og flyktninger er til nå i år blitt stanset på ferden og sendt tilbake til Libya.

I forrige måned ga IRC uttrykk for stor bekymring rundt sikkerheten for dem som returneres til Libya, der de ofte blir innlosjert i overfylte og uhygieniske leirer og hvor de risikerer dårlig behandling, utnytting og vold, ifølge IRC.