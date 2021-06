SOHR: 18 drept i granatangrep i Syria

NTB

Minst 18 mennesker er drept i et granatangrep i den opprørskontrollerte byen Afrin i Syria, opplyser observatørgruppen SOHR.

Et sykehus i byen var blant bygningene som ble truffet av granater lørdag.

Blant de drepte er en lege, tre andre ansatte ved sykehuset, to kvinner og to barn, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En opprørsleder ble også drept på sykehuset, ifølge SOHR, som legger til at ytterligere 23 personer ble såret.

Afrin ligger helt nord i Aleppo-provinsen, og granatene ble avfyrt fra et område «der milits lojal overfor Iran og det syriske regimet er utstasjonert, nær sonene som kontrolleres av kurdiske styrker», uttaler SOHR.

Torsdag ble tolv personer drept i et angrep utført av syriske regimestyrker, ifølge tidligere opplysninger fra SOHR.