EUs legemiddelbyrå mener hele verden må få vaksinetilgang

Koronavaksiner, som disse fra Pfizer/Biontech, må være tilgjengelig for alle land i verden, også land som ikke har råd til det, mener det europeiske legemiddeltilsynets leder. Arkivfoto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

Alle land i verden, også de som ikke har råd til det, må få tilgang på koronavaksiner, mener EUs legemiddelbyrås (EMA) leder Emer Cooke.

– Dette er ikke innenfor EMAs mandat, så jeg kan kun uttale meg fra et personlig ståsted, men jeg mener vi virkelig må sikre tilgang og tilgjengelighet på koronavaksiner i hele verden, ikke bare i landene som har midlene til å betale for vaksinene, sier Cooke.

Uttalelsene fra EMAs leder kommer etter at Storbritannia, som er vertskap for G7-møtet i England, har varslet at G7-lederne i helgen skal love å sette av 1 milliard vaksinedoser til fattige land.

Cookie sier i intervjuet med det franske nyhetsbyrået AFP at de nåværende vaksinene som er godkjent, også er effektive også mot nye varianter av koronaviruset.

– Men det kan endre seg raskt, sier Cooke, som opplyser at EMA samarbeider med produsentene for å sikre at de er i stand til å tilpasse vaksinene på kort varsel hvis det skulle bli nødvendig.