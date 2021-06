Amerikanske journalister sitter fanget i Burmas beryktede torturfengsel

«Pappa, jeg begynner å få en sterk magefølelse på at det er på tide å komme meg hjem», sa Danny Fenster over telefonen til faren. Kort tid etter ble han tatt av militæret.

Danny Fenster (37) hadde bestilt flyreise hjem til USA 24. mai, og hadde akkurat gått gjennom sikkerhetskontrollen ved Yangon flyplass i Myanmar, av mange fortsatt kalt Burma, da sikkerhetsvaktene kom. Journalisten ble arrestert og plassert i varetekt. Nå, flere uker senere, vet familien fortsatt ikke hvorfor han ble anholdt og om han i det hele tatt er siktet. De har ikke hatt kontakt med sønnen siden han ble arrestert, men vet at han sitter på Myanmar beryktede fengsel Insein, skriver CNN.

Fenster er en av flere journalister som er blitt arrestert og fengslet siden militærkuppet i Myanmar som begynte morgenen 1. februar. Han er redaktør for den uavhengige nyhetstjenesten Frontier Myanmar, som har kjørt en omfattende dekning av kuppet gjennom hele våren.

Familien har ikke hørt fra 37 år gamle Danny Fenster siden han ble arrestert av militæret i Myanmar. Han sitter trolig på Burmas mest beryktede fengsel.

«Pappa, jeg må komme meg hjem»

37-åringens advokat og myndigheter fra den amerikanske ambassaden i Myanmar har forsøkt å få besøke Fenster i fengslet, men de har ikke sluppet inn. Frontier Myanmar hevder å ha bevis på at han befinner seg i Insein fengsel, som er kjent for sin brutale behandling av innsatte. Siden kuppet begynte har militæret arrestert over 5900 personer, og de fleste av dem er fortsatt fengslet. Ifølge Association of Southeast Asian Nations er 87 av dem journalister, hvor Fenster er en av dem.

Å oppholde seg i Myanmar har gradvis blitt farligere for journalister. Mange har forlatt landet, og andre har flyktet inn i opprørskontrollerte områder. De som fortsatt befinner seg i byene lever i skjul i frykt for å bli arrestert. Til tross for den farlige situasjonen, leveres det fortløpende nyheter fra journalister i skjul innenfor landets grenser.

Ifølge Fensters far begynte sønnen å innse han trolig måtte flykte landet for å unnslippe militærmaktene, men da var det for sent. Buddy Fenster forteller om en telefonsamtale han hadde med sønnen få dager før han ble arrestert.

– Han fortalte meg at alle reportere og journalister forlot landet, og sa «pappa, jeg begynner å få en sterk magefølelse på at det er på tide å komme meg hjem», gjenforteller Buddy Fenster.

Han bestilte reise hjem til USA, men kom seg aldri på flyet.

Dannys foreldre, Buddy og Rose, er avbildet sammen med Dannys bror Bryan. Familien har på seg skjorter med bilde av Danny.

Hørte skrik fra nabocellen

Militærjuntaen vil ikke oppgi informasjon om journalistene de har arrestert, men Fenster befinner seg etter alt i dømme i Insein-fengslet med blant annet den amerikanske journalisten Nathan Muang, som er siktet for å ha spredt falske nyheter. Ifølge Human Rights Watch er arrestasjonene militærets måte å skremme folk fra å gå til journalister med informasjon.

Anonyme kilder har opplyst til CNN at Muang ble torturert under en to uker lang periode med avhør før han ble fraktet til fengslet. Tidligere fengslede som nå har sluppet fri har fortalt om den brutale torturen de både gjennomgikk og var vitne til mens de satt fengslet.

To kilder, som angivelig delte cellen ved siden av Muang, forteller at de ofte hørte skrik fra nabocellen. Ifølge dem ble journalisten banket, nektet tilgang på vann, og tvunget til å knele uten bukse på en isblokk til den smeltet.

Det amerikanske utenriksdepartementet er bekymret for tilstanden til både Muang og Fenster.

– Vi er svært bekymret og har lagt press på militæret om å øyeblikkelig løslate begge to, sier utenriksminister Antony Blinken.

Her slipper en fengslet aktivist ut av Insein-fengsel. I armene bærer hun spedbarnet sitt.

130 år med tortur

Det 130 år gamle fengslet, som med bygget under kolonitiden, har i alle år vært kjent som et gigantisk torturkammer. I løpet av opprøret fra 1988 til 2007 ble fengslet fylt opp av politiske fanger, både aktivister og journalister. Landets tidligere statsminister Auang San Suu Kyi har også sittet på Insein-fengsel i perioden 2003 til 2009.

Ifølge Human Rights Watch er fengslet totalt lukket under militærets regime, og ingen vet nøyaktig hvor mange som sitter fengslet.

– Enten er de i fengslet, eller så vet man rett og slett ikke hvor de er. De kan gjennomgå brutal tortur akkurat nå, og de kan være drept. Vi får ingen bekreftelse på hvor de er, og dermed kan ingen si noe om helsetilstanden deres, sier politiker og tidligere fange Bo Kyi til Human Rights Watch.