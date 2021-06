Taliban erobret viktig distrikt

NTB

Taliban fortsetter fremmarsjen i Afghanistan mens Nato trekker seg ut. Nå har gruppen erobret det viktige Ishkimish-distriktet.

Distriktet i Afghanistans nordlige Takhar-provins regnes som strategisk viktig både for Taliban og landets regjering.

Regjeringsstyrkene måtte overgi kontrollen over distriktet etter harde kamper sent torsdag, opplyser lokale politikere. Mangel på ammunisjon og luftstøtte gjorde at de måtte trekke seg tilbake.

Taliban har tatt flere strategisk viktige seirer siden Nato startet å trekke seg ut 1. mai. Gruppen har tatt kontroll over minst 15 nye distrikter.

Ifølge The New York Times vurderer USA å tilby luftstøtte til afghanske sikkerhetsstyrker hvis Kabul eller andre storbyer står i fare for å bli erobret av Taliban.