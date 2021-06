Denne ikoniske stranden er til salgs for 15 norske kroner

Men prisen på den spektakulære engelske strandeiendommen blir sannsynligvis betydelig høyere når auksjonen er over.

En eksklusiv kyststripe på hele 75.000 kvadratmeter er nå til salgs for 1,8 dollar.

Det er det britiske forsvarsdepartementet som formelt eier landområdet som på midten av 1800-tallet ble benyttet som skytebane av Royal Marines, skriver The Times.

13 kilometer kystlinje



Klippeformasjonene ved Dover regnes som en av Storbritannias aller største naturskatter.

Den symbolske summen er ment som en utgangspris, men auksjonshuset Lambert Smith Hampton regner nok med at kjøpesummen vil bli betydelig høyere. I tillegg tilkommer administrasjonsgebyrer og moms.

Klippeformasjonene ved Dover regnes som en av Storbritannias aller største naturskatter. Kyststripen strekker seg over 13 kilometer langs den engelske kanal.

Under 2. verdenskrig, ble Dover et viktig symbol for de britiske troppene som ble evakuert fra Dunkirk etter harde kamper med tyske styrker. Synet av klippene ved Dover var de britiske soldatenes første glimt av land og håp om at redningen var nær.

Krever samtykke



I auksjonsteksten står det at området består av en smal del av stranden til den sørlige enden som er dekket av havet under høyvann.

Den nordlige delen av området er bredere og inkluderer en strand, noen flate gressletter og noe sjø. Eiendommen kan egnes til noe utvikling i området med forbehold om nødvendig samtykke, ifølge The Sun.

Den store strandeiendommen består av en tidligere kystmilitær skytebane og er nå en del av strand- og strandpromenaden ved siden av de hvite klippene i Dover.

Eiendommen er en del av Dover to Kingsdown Site of Special Scientific Interest (SSSI) og har besklyttelse som definert som Area of ​​Outstanding Natural Beauty (AONB).