William og Kate deltar på G7-mottakelsen

Prins William og hertuginne Kate skal delta på mottakelsen av G7-lederne fredag.

NTB

Prins William og hertuginne Kate skal for første gang delta på et G7-arrangement fredag når det er mottakelse for G7-lederne som ankommer toppmøtet.