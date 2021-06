Russisk forfatter kan ha blitt forgiftet med nervegift

Den regimekritiske russiske poeten og journalisten Dmitrij Bykov, her på et bilde fra 2012, ble akutt syk og falt i koma under en foredragsturné i april i forfjor. Han kan ha blitt forgiftet med samme nervegift som Aleksej Navalnyj, ifølge journalistkollektivet Bellingcat. Foto: AP / NTB

NTB

En kjent russisk regimekritiker kan ha blitt forgiftet med samme nervegift som opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, ifølge journalistkollektivet Bellingcat.

Journalisten og poeten Dmitrij Bykov, som har markert seg som en skarp kritiker av Russlands president Vladimir Putin, ble akutt syk på et fly under en foredragsturné i 2019.

Bykov lå fem døgn i koma, men kom etter hvert til hektene igjen. Legene konkluderte med at han var matforgiftet.

Ifølge journalistkollektivet Bellingcat , som har base i Amsterdam, hadde imidlertid Bykov samme symptomer som Aleksej Navalnyj da han ble akutt syk på et fly i 2020. Tyske leger konkluderte med at Navalnyj var utsatt for novitsjok, en nervegift utviklet under sovjettiden.

Fotfulgt av agenter

Ifølge Bellingcat ble Bykov i tiden før han ble syk skygget av noen av de samme russiske etterretningsagentene som fotfulgte Navalnyj rett før han ble forgiftet.

Flybilletter og mobiltelefonregistrering viser ifølge Bellingcat at to av de samme agentene, som knyttes til den russiske sikkerhetstjenesten FSB, befant seg i de samme byene og på samme tid som Bykov.

De to var blant sju FSB-agenter som ifølge Bellingcat fotfulgte Navalnyj på mer enn 35 reiser rundt i Russland i årene før han ble forgiftet.

Kjemiske stridsmidler

Blant agentene som skygget Navalnyj var det også en ekspert på kjemiske stridsmidler og en lege, og de befant seg i Novosibirsk der opposisjonspolitikeren ble forgiftet.

Også Bykov ble på uforklarlig vis akutt syk etter et besøk i Novosibirsk i april i forfjor.

Ifølge Bellingcat har mange av de samme FSB-agentene også vært i nærheten når andre opposisjonelle de siste årene på uforklarlig vis har blitt akutt syke, blant dem den frittalende opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza som to ganger var døden nær.