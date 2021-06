Talsmann: Norske IS-kvinner vil ikke bli utvist fra Syria

NTB

Opplysningene om at norske statsborgere vil bli utvist fra kurdisk kontrollerte områder nord i Syria blir avvist av selvstyremyndigheten selv.

Det var en representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria som uttalte til Aftenposten om at norske statsborgere skal utvises.

Opplysningen var torsdag ukjent for det norske Utenriksdepartementet og en talsmann for selvstyremyndighetene i Nord-Syria sier til NRK at det ikke stemmer at norske IS-kvinner vil bli utvist.

Kamel Akef er talsperson for selvstyremyndighetene i nordøst Syria. Han avviser at det er planer om å utvise norske IS-kvinner.

– Ikke mottatt

Bakgrunnen for avvisningen er følgende uttalelse fra Shiyar Ali, som ifølge Aftenposten er representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria.

– Vi har besluttet å utvise norske statsborgere som vi ikke kan straffeforfølge på grunn av mangel på tilstrekkelig bevis for at de har begått kriminalitet i Syria.

Det norske Utenriksdepartementet (UD) opplyser på sin side at de ikke har vært i kontakt med selvstyremyndighetene i området.

– Utenriksdepartementet har ikke mottatt en tilsvarende henvendelse fra den selverklærte autonome administrasjonen i det nordøstlige Syria om at norske borgere skal utvises fra Syria, skrev pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD i en epost til NTB torsdag.

Sverige varslet

Onsdag ble det klart at svenske myndigheter hadde blitt orientert om beslutningen fra selvstyremyndigheten. De har fått beskjed om at IS-mistenkte svenske kvinner vil bli utvist i løpet av høsten. Ifølge svensk UD dreier det trolig om rundt 20 kvinner og rundt 30 barn. Kvinnene er i dag internert i al-Hol-leiren og al-Roj-leiren nord i Syria, der de voktes av kurdiske styrker.

Det befinner seg i disse dager fire norske kvinner med fire norske barn i interneringsleirene Roj og Al-Hol i Syria. Barna er mellom fire og seks år gamle. To av disse har nylig bedt UD om bistand.

Blant dem er Aisha Shazadi Kausar. 29-åringen reiste til Syria i august 2014, bosatte seg i et område kontrollert av Den islamske staten (IS), og hun ble islamisten Bastian Vasquez' andre kone.

Nylig ble en 30 år gammel kvinne som ble hentet hjem fra Syria med sine to barn i januar i fjor, dømt til fengsel i tre og et halvt år for sin deltakelse i IS. Også hun var gift med Vasquez. Hun anket dommen på stedet.