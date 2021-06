SOHR: våpenhvilen brutt i Idlib

NTB

Syriske regjeringsstyrker bombarderte den opposisjonskontrollerte byen Idlib og drepte ti mennesker torsdag, ifølge eksilgruppa SOHR.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier angrepet begynte med et rakettangrep mot landsbyen Ablin, som ligger 25 kilometer sørvest for Idlib, nær linjen som skiller regimets styrker fra opposisjonen. Dette angrepet krevde tre sivile liv.

Senere samlet opposisjonelle styrker seg ved åstedet for dette angrepet, og et nytt rakettangrep drepte ytterligere sju.

Alle skal være del av jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham, som styrer deler av Idlib-provinsen samt deler av naboprovinsene.

Om lag tre millioner mennesker holder til i regionen, hvorav halvparten er på flukt fra andre deler av landet. Det har vært våpenhvile siden mars 2020, og med unntak av en rekke mindre brudd har den holdt.

Torsdagens angrep er et av de verste bruddene på våpenhvilen siden den ble inngått.