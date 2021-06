Strandgjester fikk føttene farget sort av vannet – forskere klør seg i hodet

Turgåere stusset over den sorte massen som fløt rundt i vannet på stranden i delstaten Maine i USA. Da de oppdaget at fargen satt seg som tattovering på føttene deres slo de alarm.

Wells Beach i den amerikanske delstaten Maine er et populært turområde for lokale beboere. Ed Smith har vært en av strandens faste gjester, og var på sin ukentlige gåtur langs vannkanten da han oppdaget at det fløt store mengder sort masse langs vannkanten. Det var først da han var kommet hjem at han oppdaget at føttene hadde tatt farge.

– Jeg satt på kanten av badekaret og skrubbet med grønnsåpe, men ingenting klarte å fjerne den sorte fargen, sier Smith til avisen Press Herald.

– Jeg har aldri sett noe lignende

Neste dag dro han tilbake til stranden og kom i snakk med et titalls personer som hadde opplevd det samme. Føttene var farget sorte, og det satt som en tatovering.

Beboerne gikk sammen og kontaktet lokale myndigheter i frykt for at den sorte massen var helsefarlig, og marinbiologer og geologer rykket ut til strandområdet.

– Vi blir ofte kontaktet angående store mengder tang, men dette var åpenbart ikke det. Jeg har ikke sett noe lignende på i løpet av mine 35 år i yrket, sier maringeolog ved Maine Geological Suvery Steve Dickson til Press Herald.

Faksimile fra WMTW sin TV-sending, hvor et bilde av turgåer Chris Demers sine føtter ble vist. Demers og Ed Smith er bare to av mange som opplevde at føttene ble som tatovert sorte. Les mer Lukk

WMTW snakket i samme reportasje med Anne King som opplevde det samme ved Goose Rocks Beach som også ligger i delstaten Maine. Hun forsøkte å gni fargen bort med flekkfjerner.

– Jeg tenkte at når ingenting annet fungerer så får jeg prøve dette, men det hjalp ikke, sier King.

Stranden ble massegrav

Dickson tok med seg biter av den sorte massen for å teste den, og bestemte seg for å sende prøver til den pensjonerte biologen Linda Stathopolos som han visste bodde i området. Det genererte flere spørsmål enn svar. Den sorte massen viste seg nemlig å være millioner av døde insekter, skriver New York Post.

Dickson og Stathoplos vet enn så lenge ikke nøyaktig hva insektene er og hvordan de har endt opp på stranden. Strandgjester ved York Beach, som ligger i samme delstat, har rapportert inn lignende hendelser.

Forskerne kunne betrygge befolkningen med at de ikke hadde blitt utsatt for noe helseskadelig, og at det ikke er uventet at insektene satte farge på huden deres, da de ofte brukes til å farge stoff i enkelte land. De lurer likevel fortsatt på hvorfor strendene i Maine ut av det blå ble en massegrav for insektene.

– Naturen er av og til svært uforutsigbar, og man vet ikke bestandig hva slags overraskelser den har på lur, sier Dickson.