Keystone-oljerørledningen legges død

Rør som skulle brukes i oljerørledningen Keystone XL. Prosjektet er nå lagt dødt. Foto: Chris Machian / Omaha World-Herald via AP / NTB

NTB

Selskapet bak oljerørledningen Keystone XL, som skulle gå fra Canada til USA, skroter prosjektet. Joe Biden stanset byggingen med presidentordre i januar.

TC Energy avslutter prosjektet etter at canadiske tjenestepersoner ikke har klart å overbevise Biden om å gjenoppta det.

Keystone skulle frakte hundretusener av fat tungolje fra oljesandfeltene i Alberta til raffinering i USA, men Biden stanset byggingen med presidentordre like etter at han ble tatt i ed i januar, og viste til klimahensyn.

Da hadde byggingen blitt gjenopptatt under president Donald Trump, etter at det hadde gått i stå under Obama-administrasjonen. Prosjektet har møtt motstand fra klimabevegelsen og urfolksgrupper.

TC Energy skal nå koordinere med myndigheter, urfolksgrupper og andre interessenter for å overholde miljø- og myndighetspålagte forplikter og sørge for en sikker terminering og avslutning av prosjektet, heter det i en pressemelding.