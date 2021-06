Navalnyj vil fortsette kampen til tross for forbud

Den russiske opposisjonslederen og Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj ble fengslet etter at han kom tilbake til Russland i januar. Arkivfoto: Aleksandr Zemlianitsjenko, AP / NTB

NTB

En russisk domstol forbyr organisasjoner grunnlagt av den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj og stempler dem som ekstremistiske. Kjennelsen blir anket.

Kjennelsen fra domstolen i Moskva innebærer at aktivister som har jobbet for Navalnyjs organisasjon kan straffeforfølges og fengsles. Det samme kan de som har gitt pengebidrag eller som har delt gruppens materiell.

Navalnyj, som soner en dom på 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014, lover i en kort kommentar på Instagram at han og hans støttespillere vil fortsette kampen på annet vis.

– Vi gir ikke slipp på våre mål og ideer. Dette er vårt land og vi har ikke noe annet, skriver han.

Onsdagens rettsmøte i Moskva pågikk bak lukkede dører i over 12 timer. Forsvaret ba om at Navalnyj selv måtte få delta via videolink, noe dommeren avslo.

Knebling

Forbudet av organisasjoner som kan knyttes til den 45 år gamle Putin-kritikeren, blir sett på som et forsøk fra Kremls side på å kneble opposisjonen før valget i Russland 19. september.

Kjennelsen innebærer at personer med bånd til Navalnyj eller hans organisasjoner nektes å stille som kandidater til valget, noe mange planla å gjøre.

Da kjennelsen falt, gjorde forsvarerne det klart at den vil bli anket.

Kompromissløs kritiker

Navalnyj grunnla sin organisasjon for ti år siden, og den har siden vært kompromissløs i sin kritikk av russiske myndighetspersoner.

Mange kontorer knyttet til organisasjonene ble stengt alt i april etter pålegg fra påtalemyndigheten i påvente av rettsavgjørelsen.

I fjor sommer ble opposisjonspolitikeren forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok under et besøk i Sibir. Etter press fra omverdenen ble han sendt til et sykehus i Tyskland, der han var innlagt i fem måneder.

Han ble pågrepet da han returnerte til Russland og sendt til en såkalt straffekoloni i Pokrov, 100 kilometer nordøst for Moskva.