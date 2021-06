EU-parlamentet gir grønt lys for coronapass

NTB

EUs coronapass har fått tommelen opp i EU-parlamentet. Dermed ligger det an til at europeerne får bevegelsesfriheten tilbake til sommerferien.

Forslaget som regulerer det digitale coronapasset for EU-borgere, ble vedtatt med 546 mot 93 stemmer, mens reglene for personer fra land utenfor unionen ble vedtatt med 553 mot 91 stemmer, opplyser parlamentet.

Coronapasset skal utstedes gratis og finnes i digital versjon og på papir. Det bekrefter at en person er vaksinert, har blitt frisk etter covid-19-sykdom eller nylig har testet negativt.

– I dag har parlamentet staket ut kursen for å gjenopprette bevegelsesfriheten og et fungerende Schengen-område samtidig som kampen mot pandemien fortsetter. Coronasertifikatet skal gjelder fra 1. juli og sikre trygge reiser i sommer, sier lederen for parlamentets borgerrettskomité, Juan Fernando López Aguilar. Enkelte EU-land har allerede begynt å utstede coronapass, blant annet Danmark.

EU-institusjonene er enige om at medlemslandene ikke skal legge restriksjoner på reiser – som karantene, isolasjon eller testkrav – for dem som har coronapass «med mindre de er nødvendige og forholdsmessige for å sikre folkehelsen».

Justiskommissær Didier Reynders opplyste tirsdag at over en million EU-borgere allerede har skaffet seg coronapasset.